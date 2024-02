Vägev värk: Alika kutsuti Läti eurolaulu valimisele!

Meie lõunanaabrid valivad oma esindajat juba sel laupäeval ning täna teatati, et külalisesinejad on sel korral valitud nii Eestist kui ka Leedust. „Meil on hea meel teatada, et meie külalisesinejateks on artistid meie naaberriikidest. Esinemas on nii Eesti artist Alika Milova, kes saavutas eelmise aasta Eurovisionil oma looga „Bridges“ kaheksanda koha, kui ka Leedu muusik Gabrielius Vagelis, kes on korduvalt osalenud nende eelvoorus,“ seisab Läti eelvooru Supernova Instagrami leheküljel.