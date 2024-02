KLÕPSUD | Rõõmusõnum! Moedisainer Liisi Eesmaa ootab teist last

Viru Keskuse aatriumis toimunud suurejoonelisel Goldtime 25 Galal tähistas ettevõtte veerandsajandat tegutsemisaastat. Rõõmustada sai ka Kuldnõela võitja Liisi Eesmaa - galal selgus, et ta ootab oma teist last. Eesmaa kandis üritusel kaunist mustrilist ja liibuvat kleiti, mis joonistas tema kõhu välja. Mitmetelt sotsiaalmeediasse postitatud piltidelt ja videotelt oli näha, et Liisi nautis õhtut väga ja lustis peol täiel rinnal.