„Korra ehmusin ära.“ Sky Plusi hommikuprogrammi värske saatejuht avaldas, kuidas ta Kivisaarelt tööpakkumise sai

Jaanuari alguses selgus ootamatult, et raadio Sky Plusi hommikuprogrammi pikaaegne saatejuht Kristjan Hirmo lahkub eetrist ja varajaseid ärkajaid jäävad äratama vaid Maris Järva ja Alari Kivisaar. Mõnda aega hiljem on saatejuhtide duo saanud endale ühe liikme juurde, kelle esimesed nädalad uuel tööpostil on nüüd mööda saanud.