FOTOD | Palju õnne! Muusik Daniel Levi Viinalassi perre sünnib kolmas laps

Daniel Levi Viinalassi ja abikaasa Eleri Viinalassi peres kasvavad juba kaks tütart: 5-aastane Elviine ja 3-aastane Ella. Nüüd on nende perre sündimas veel üks laps.

Detsembrikuu Anne & Stiili intervjuus rääkis paar oma perest lähemalt. Päevasel ajal tegeleb lastega Eleri – ta ärkab koos tütardega ja viib nad lasteaeda. Viimased kuud enne aasta lõppu olid Danielile töökad – ta andis välja oma albumi ja suundus siis tuurile. Seejärel selgus, et ta on pääsenud looga „Over the Moon“ tänavusele Eesti Laulu konkursile.