ESIMENE PILK | Vaata, milline näeb nublu ja Mikael Gabrieli Soome eelvooru esitus välja

Uuden Muusikin Kilpalu Instagrami leheküljele postitati lühikesed klipid igast võistluslaulust ning viimasena on näha ka nublut ja Mikael Gabrieli, kes astuvad oma looga „Vox Populi“ lavale neljandana. Kuigi antud lõigust ei ole näha, mis laval üldiselt toimub, siis vähemalt saab aimu sellest, milliseid riideid hakkab Soome-Eesti duo kandma.

Tuleb välja, et nublu ja Mikael hakkavad kandma kimono-laadseid mantleid - eestlane on riietatud sinisesse, soomlane kannab aga erkroosat kostüümi. Samuti on nii Mikaelile kui ka nublule pandud näkku nullindate popstaaridele omased silmapaistvad põsemikrid.