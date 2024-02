VIDEO | Uhke pidu Austrias: Kaja Kallas väisas koos abikaasaga Viini ooperiballi

Peaminister Kaja Kallas kohtus neljapäeval ametlikul visiidil Austrias liidukantsleri Karl Nehammeriga. Sama päeva õhtul osales Eesti peaminister koos abikaasa Arvo Hallikuga Austria liidukantsleri külalisena traditsioonilisel Viini ooperiballil. Ball on riiklik sündmus, kuhu Austria liidupresident, liidukantsler ja välisminister iga-aastaselt kõrgeid väliskülalisi kutsuvad. Ka Austria president Alexander Van der Bellen väisas koos abikaasa Doris Schmidaueriga balli.

Kaja Kallas kandis ballil sama kleiti, millega ta möödunud aastal saabus 24. veebruaril presidendi vastuvõtule. Kleidi autor on moekunstnik Liisi Eesmaa.

Viini ooperiball toimus tänavu 66. korda ja seda väisas ligikaudu 5000 külalist. Tegemist on väga glamuurse ja uhke sündmusega ning peo toimumispaik Staatsoper oli õhtu jaoks eriti kauniks ehitud. Üritusel on kindel kord, mille järgi on vaja daamidel kanda pikka maani kleiti ja meestel musta frakki.