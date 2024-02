Osta ära! Peagi abieluranda sõudev Hendrik Terras müüb oma uhke Kalamaja korteri

Hendriku kahetoaline korter asub Kalamajas Jahu tänaval ning selle eest küsitakse kinnisvaraportaalis kv.ee 215 000 eurot. „Korteril on eraldi sissepääs otse hoovist, mis on mugav ja eriti sobilik näiteks kodulooma omanikele. Ligi nelja meetri kõrgune lagi muudab korteri uskumatult avaraks. Korteri sisustuses on kasutatud kvaliteetseid materjale ja trendikat vineeri. Korteris on väga mahukad sisse ehitatud garderoobikapid, mis on eritellimusena valminud koos köögi- ja vannitoamööbliga,“ seisab müügikuulutuses kinnisvaraportaalis.

Hendrik näitas oma elamist Kroonika kodu-erile mullu septembrikuus. Poliitik elas rahulikku vallaliseelu Kalamajas oma minimalistlikult sisustatud poissmehekorteris, ega osanud aimatagi, et õige pea saab sellest tänu Maria Pihlakule päris kodu. „Mina olin korteri nii ära sisustanud, kuidas mulle meeldis, aga kui Maria neli kuud tagasi sisse kolis, hakkas pihta asjade väljavahetamine,“ rääkis Hendrik toona.

Mariale meeldib kodu sisustada, kaunistada ja ise kätetööd teha. „See on meil üsna igapäevane, et Maria tuleb mõne uue taime, vaasi või isegi voodiga koju, mille ta väidetavalt kuskilt hea diiliga sai,“ naeris Hendrik. Kui Hendriku 12 aastat vana voodi katki läks, oli Maria see, kes kärmelt uue koju tõi.

„Ma tõin siia majja lõpuks ometi peegli! Hendrikul ei olnud ühtegi. Ma ei tea, kust ta ennast varem vaatas,“ lisas Maria. Hendriku sõnul ei märganud ta peegli puudumist, sest ta ei vaatagi ennast peeglist. Nüüd aga, kui suur peegel on elutoas, nendib ta, et see annab ruumile avarust ja sobib päris hästi.

Sügisel võttis armunud paarike endale ka armsa kutsika Willu, kelle näol on tegemist cavapoo tõugu koeraga, mis on segu Cavalier King Charles spanjelist ja puudlist. „Elame lõpuks kolmekesi!“ kommenteeris toona Maria sotsiaalmeedias avaldatud videos uut pereliiget.

Pulmad tulekul