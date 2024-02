FOTOD | Viljandi visuaalkunstifestivali avamine meelitas kohale hulganisti inimesi

Alates 2020. aastast aina suuremate kunstiliste ambitsioonide suunas liikuv „Viljandi Tuled“ on platvorm, milles kohtuvad arhitektuur, kunst, muusika, multimeedia ja valgus. Festivali eestvedajate hulgas on Viljandiga tihedalt seotud kunstnikud ning kultuurikorraldajad. Jaanuarist 1. aprillini kestab festivali „Viljandi tuled“ poolt välja kuulutatud open call, et leida 2024. aasta veebruaris toimuvale festivalile üks mastaapne ning kuni kolm väiksemat installatsiooni. Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 programmi kuuluv festival ootab järgmise aasta sündmust loominguga rikastama kunstnikke ja rühmitusi kõikjalt maailmast.