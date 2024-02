Genka ja Maris Kõrvitsa poeg jääb koolikatsetest kõrvale: vot see on ebaõnn

Sel nädalavahetusel toimuvad mitmes Tallinna kesklinna koolis esimesse klassi sisseastumiskatsed. „Teate, mis asi on ebaõnn? Kui sa oled 7-aastane ja planeerid sügisel kooli minna. Koolikatsed satuvad ühele nädalavahetusele ja sa haigestud täpselt siis tuulerõugetesse. Vot see on ebaõnn. Tahaks jõe nutta. Lapse eest,“ teatab Maris Kõrvits X-i kontol, kelle poeg Karl Villem alustab septembris kooliteed.