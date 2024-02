„Tahan veel seda tunnet saada.“ Elmo Nüganenil on omamoodi ekstreemne hobi

„Jaa, Annega (Anne Reemann -toim) koos sai sellega algust tehtud. Tema ees ja mina järel. Kui esimest korda vette läksin ja välja tulin, sain aru, et tahan teist ja kolmandat korda veel. Tahan veel seda tunnet saada. Eelmisel talvel käisime absoluutselt iga päev vees, praegu neli korda nädalas. (Muheleb.) Meie suplusgrupi nimi on „Noblessneri hülged“,“ märkis ta.

„Sinna kuulub väga palju toredaid inimesi, väga tore õhkkond on meil seal. Hommikuti käiakse vees lausa kahes vahetuses. Esimeses vahetuses käivad need, kelle töö algab väga vara ja kes elavad Noblessnerist kaugemal – nemad käivad vees ära juba 7:15. Teine vahetus on 8:30. (Puhkeb naerma.) Seal on siis sellised ludrid nagu mina ja teised näitlejad, kellele meeldib kaua magada. Meie töö algab tavaliselt kell 11:00. Laupäeviti ja pühapäeviti kastame end vette kümme hommikul.“