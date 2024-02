Ari Matti Mustoneni värske sõu müüdi välja kõigest mõne tunniga

Mustoneni sõud on varemgi populaarsed olnud. 2022. aasta suvel kajastas Kroonika, et mees esines Tallinnas Alexela kontserdimajas rekordarvulisele publikule. Kasutusele võeti isegi saali lisaistmed.

Oma tööprotsessist on ta muljetanud Ekspressile „Mul on pabermärkmik, lisaks panen telefoni asju kirja ja helisalvestised ka veel – ühesõnaga igale poole, kuhu saab,“ ütles Mustonen. Vahel läheb sinna vaid mõni märksõna, vahel tähendab ta aga üles peaaegu kõik sõna-sõnalt. Kõik, mida laval räägitakse, on inspireeritud nende enda elust, puhta fantaasia osa on stand-up’is minimaalne.