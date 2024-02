Soome endised eurolaulikud tümitavad tänavusi laule. Kriitika ka nublu aadressil

Ansambli Lordi laulja Tomi Putaansuu ütles, et on lauludest kuulanud vaid Cyan Kicksi lugu „Dancing With Demons". Ta märkis, et teiste vastu pole tal huvi. „Võisin juba artistide nimedest järeldada, et räppi on väga palju,“ nentis ta ja lisas, et taolises žanris puudub meloodia, mis on muusika põhiolemus. „See on sama, kui pitsa mil pole põhja,“ jätkas ta. „Räpp ja hip-hop laiemalt pole minu jaoks muusika.“