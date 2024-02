KROONIKA TAMPERES | Ei mingit Eesti sohitegemist! Selgusid riigid, mille eksperdid räägivad kaasa Soome eurolaulu valimisel

Nii mõnigi neist riikidest on valinud oma häälte edastajaks mõne suure staari: näiteks brittide hääled edastab nende tänavune eurolaulik Olly Alexander ning Sloveeniast on otsepildiga eetris nende eelmise aasta esindaja ansambel Joker Out. Viimased on Soomes ja ka üleüldiselt Eurovisioni fännide seas meeletult populaarsed, sest antud bändi liikmed on väga head sõbrad Käärijä ehk Jere Pöyhöneniga.