KROONIKA TAMPERES | Eesti Laulu küsimus tõmbas nublu tõsiseks: ma pole isegi mõelnud seal kandideerimisele

Kroonika uuris muidu väga reserveeritud ja meediasse skeptiliselt suhtuva nublu käest, mis tunne on olnud UMK karussellil osaleda. On teada, et sellisel võistlusel osalemine tähendab artistidele pea igapäevaseid intervjuusid ja muidu kohustusi. „Väsitav,“ teatas Keilast pärit räppar. Pressiruum hakkas selle vastuse peale naerma. Nublu tõdes, et pärast UMK-l osalemist oleks hea aeg puhkusele minna, kuid selle võimalikkus oleneb sellest, kuidas tänane õhtu lõppeb.