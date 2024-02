Elad Soomes? nublu ja Mikael Gabrieli poolt on võimalik hääletada täiesti tasuta

Nimelt on kolm võimalust, kuidas oma hääl anda. Hääletada saab helistades, sõnumiga või kasutades Yle mobiilirakendust. Viimane meetod on tasuta. Rakenduses peab olema oma konto ja hääletada saab vaid korra. Helistamise ja sõnumite puhul mingit piirangut kordade osas pole.

nublu ja Mikael Gabrieli poolt hääletamiseks telefonitsi tuleb numbrile 16499 saata SMS, kuhu kirjutada 4. Või helistades numbrile 0700 790 54. Hind on mõlemal juhul üks euro.

Yle pressiosakonnast öeldi Kroonikale, et võistlejate poolt hääletamine on piiratud otseloomulikult vaid Soomes elavatele inimestele ehk hääle andmiseks peab olemas olema mõne Soome teleoperaatori SIM-kaart. Nagu eespool mainitud, saab hääletada ka Yle mobiilirakenduse kaudu, kuid konto tegemiseks on vaja omada elukohta Soomes.