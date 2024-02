FOTOD | Rotermanni kvartalis tähistati draakoniaasta saabumist uhke sõuga

Hiinast saabusid Eestisse mitmed kõrgetasemelised trupid, näiteks traditsioonilised lõvitantsitajad on esinenud Pekingi olümpiamängide lõputseremoonial, tütarlaste folkloorigrupp on võitnud mitmeid kohalikke ja rahvusvahelisi auhindu. Uue põlvkonna folkansambel Nomadic on esinenud Hiina mitmetel festivalidel. Grupi Tourch liikmed on lõpetanud Pekingi Tantsuakadeemia ning võitnud auhindu paljudel Hiina tantsufestivalidel.