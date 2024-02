FOTOD | Kuningas Charles ilmus pärast vähidiagnoosi saamist esimest korda avalikkuse ette

Kuningas Charles III oli hiljuti Londonis haiglas, kus raviti tema suurenenud eesnääret ning ravi käigus selgus, et monarhil on vähk. Buckinghami palee teatel ei ole siiski tegemist eesnäärmevähiga. Täpsemat infot vähitüübi kohta palee toona BCC-le ei andnud, kuid teada on, et kuningas on vähiravi alustanud.