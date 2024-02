FOTOD | „Oleme väga tänulikud sellise võimaluse eest.“ Grete Paia ja Púr Múdd on Iraagis Eesti kaitseväelastel külas

„Oleme väga tänulikud sellise võimaluse eest, et saime tulla Iraaki oma Eesti kaitseväelastele ja ka liitlastele esinema. Kogu elustik on tõesti turvaline ja oleme väga hoitud. Saame anda kaks kontserti ja sellega pakkuda sõduritele meelelahutust ja veidi teistsugust kogemust, mida nad siin igapäevaselt ei näe,“ ütlesid Púr Múddi liikmed.

„Samuti saame ka ise superkogemuse, käia lasketiirus, elada samades tingimustes, süüa ja jutustada koos sõduritega ning kuulata nende tööst ja tegemistest. Ilmselgelt ootavad kõik, et saaksid ka varsti koju, ning meil hea meel, et saime kontserdi näol neile tükikese kodumaad kaasa tuua,“ lisas duo.

„Mina olen tohutult tänulik ja õnnelik, et sain taas osa Eesti kaitseväe välisoperatsioonist. Esimene kogemus jääb mul aastasse 2016, mil külastasin Eesti kontingenti Liibanonis, seega natukene juba teadsin, mida Iraagist oodata. Küll aga on sellegipoolest tegemist üpris eriilmeliste kogemustega. Ülimalt hea meel on mul selle üle, et meid Púr Múddi poistega niivõrd hästi siin vastu on võetud ja meie kaitseväelased oma igapäevategevusega ka meid paremini kurssi viivad,“ ütles Grete Paia.