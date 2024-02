Ootamatu! Rootsi eurolaulu võistluse teine poolfinaal algas pika monoloogiga laulvast revolutsioonist: nad laulsid vabaduse ja mõistagi ka oma elude eest

Saatejuhi Carina Bergi jaoks oli laulev revolutsioon inspireeriv, kuna see ei nõudnud ühtki inimelu. „Muusika võib olla paljut: see võib olla rõõmus, ilus, rumal, kurb. Ja mõnikord võib muusika olla nii ühendav, et see muudab sinu elu,“ lausus ta sissejuhatuseks, liikudes edasi laulva revolutsioonini.