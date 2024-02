KLÕPS | Kas Taylor Swift jõuab Super Bowlile? Superstaar andis suursündmuse eel esinemise Tokyos: igatsesin teid nii väga!

Turundusspetsialist Matt Voda rääkis ka äsja Delfi Spordile, et Swifti külastused NFL-i mängudele on üleüldiselt tohutu tõuke reitingutele andnud. „Sealjuures märkimisväärne ongi see, et lisandunud on vaatajaid, kes varem alast ei huvitunud. Pikas plaanis on liigal sellest väga palju võita. Kui swiftie’dest saavad tavalised NFL-i fännid, siis on see liigale ja reklaamijatele tohutu võit. NFL palvetab, et see suhe jääks pikemaks ajaks püsima,“ selgitas ta.