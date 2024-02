KUULA | Uus hümn unetusele? Ott Lepland andis välja värske loo „Kuuvalgus“

Täna nägi ilmavalgust Ott Leplandi uus pala „Kuuvalgus“. Vaatame mida laulumees ise oma uuest loost arvab: „Mõte see laul stuudios valmis teha, sündis täiesti spontaanselt. Kuulasin kodus oma vanu demosid ja leidsin selle laulu. Antud loo idee oli mul juba mitu aastat sahtlis oma aega oodanud ja nüüd viimaks jõuab see kuulajateni. Laulu on produtseerinud minu vana sõber Eric Kammiste plaadifirmast Kurvad Uudised, kes on aidanud mind ka „Tunnen elus end“, „Sinuni“ ja „Kuula“ demode tegemisel.