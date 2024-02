Soome tipprokkari Ville Valo elukaaslane on Lõuna-Eesti juurtega: mul pole veel olnud võimalust külastada Võrumaad, kuid olen selle kontseptsiooniga tuttav

1990ndate lõpus ja 2000ndatel polnud ilmselt ühtegi soomlast, kes poleks teadnud Ville Valot (47) ja tema bändi HIM (His Infernal Majesty). Mitte ainult Soomes, vaid ka rahvusvaheliselt kuulsaks saanud bändi edu tuli selle ninamehele Valole - kes muide sündis väikeses puuküttega majakeses Helsingi kesklinna põhjaosas Vallilas - endalegi üllatuseks. Kuigi ta oli poisikesest peale kasvanud üles raskema rokkmuusika fännina, ei osanud ta unistadagi brittide „Kuldse jumala“ omistatud tiitlitest või USAs paljulubavate plaatide TOPi jõudmisest. Sellega on tema ja HIM aga hakkama saanud.