Kui pikk isa-poja kohtumine siis õieti oli? Kuningliku eksperdi sõnul vestlesid Harry ja Charles teatatust kordades lühemalt

Pärast seda, kui möödunud nädala esmaspäeval selgus ootamatult, et kuningas Charles III on diagnoositud vähk, tormas prints Harry otsejoones Ameerikas lennukile, et võimalikult kiiresti Ühendkuningriiki jõuda ja oma isaga kohtuda. Kui varem levisid uudised, et isa-poeg jõudsid vestelda ligi kolmveerand tundi, siis ühe kuningliku eksperdi sõnul oli Harry ja Charlesi vestlus kordades lühem olnud.