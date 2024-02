KUULA | Pööre kantri poole! Beyonce andis välja kaks uut lugu ja teatas uue albumi ilmumisest

Beyonce teatas Super Bowli reklaami ajal, et pärast tema „Renaissance’i“ albumit on tal valmis saanud kaks uut lugu, mis on nüüd rahvale kuulamiseks mitmel platvormil. Reklaami lõpus oli veel üks üllatus, mille lauljanna teatavaks tegi. „Nad on valmis, vabasta uus muusika,“ sõnas ta seal, millega viitas sellele, et tema uus album ilmub 29. märtsil. See kannab nime „Act II“.