Ott Lepland unustamatust peoööst: tekkis moment, kui joviaalses meeleolus olid näpud liiga püsti

Küsimusele, kas Ott Leplandit on kunagi ööklubist välja visatud, vastab muusik jaatavalt: „See võis olla kümmekond aastat tagasi, ma olin tuntud inimene ikkagi. Viimati juhtus see ööklubis Veenus. Kuna ma ise ka neid turvamehi seal hästi tundsin, siis lihtsalt mingi aeg tekkis moment, kui joviaalses meeleolus olid näpud liiga püsti. Ja siis väga-väga sõbralikult ma järgmine päev sõpradega konsulteerisin. Ma ei muutu õnneks agressiivseks, kui on võetud väike šnaps. Aga teinekord tuleb tukastus peale. Ja siis on vaja poiss kenasti takso peale panna,“ meenutab ta.

Kas Ott Leplandil on kunagi käed raudus olnud? "Ei ole. Ei ole ka koduses elus käeraudu kasutanud. Aga tuleb nentida, et olen istunud küll politseiauto seal tagumises vagunis. Koos oma paari sõbraga. Me olime suhtelisest vastutulelikud, vastupanu ei osutanud. Ei olnud tarvidust käeraudu kasutada,“ räägib Ott, et see oli superstaarisaate järgne aeg.

„Me saime vanade sõprade, oma vanade Jüri sõpradega kokku. Ja siis mingi värk oli, me läksime kusagile, kas klubisse Hollywood. Ühesõnaga, mina istusin autos ja kaks sõpra läksid õue, ma ei mäleta, kas see oli sigareti tegemine. Mingite joobes olevate külalistega läks seal kuidagi madinaks. Ja siis oligi, mina istusin autos, sõbrad istusid pärast madinat autosse. Aga nende tuttavad, kes tappa said, nende sõbrad kutsusid meile politsei. Ja siis võeti meid vahele. Istusime ka pokris natukene,“ ütleb Ott.