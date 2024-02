FOTOD | Tallinnas esilinastus uus kodumaine mängufilm „Elu ja armastus“

Tänavu möödus romaani „Elu ja armastus“ ilmumisest 90 aastat. Paljude eestlaste jaoks on tuttav sama algmaterjali alusel valminud ja 1985. aastal ETV eetrisse jõudnud Gunnar Kilgase telelavastust „Rudolf ja Irma“, kus mängisid Evald Hermaküla, Elle Kull, Aleksander Eelmaa, Leida Rammo, Viire Valdma, Ita Ever ja Ines Aru. „Elu ja armastus“ on olnud ka erievate teatrite repertuaaris. Täispikk mängufilm valmis romaani ainetel aga esimest korda.

Filmi režissöör ja stsenarist Helen Takkin tõi välja, et võrreldes raamatuga toimub filmi tegevus läbi naistegelase prisma. Muudetud on ka ajaloolist konteksti, mille taustal sündmused aset leiavad. „Tammsaare inspireeris mind ja me astusime tema looga dialoogi. Nii selles raamatus kui ka meie filmis on sama filosoofiline küsimus: Mis on armastus? Filmi nelja peategelase usk armastuse olemusse on erinev. Sellest tekkiv konflikt ehitab üles põneva loo. Lõpuks jääb vaatajal otsustada, mis on õige vastus.“