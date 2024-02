Mullu lahutusest teatanud Sandra Vabarna muutis nime ja sai seetõttu pangalt huvitava teate

Enne Vabarna perekonnanime kandnud Sandra on nüüd enda sotsiaalmeediakontodel märkinud ennast Sandra Sillamaaks. Paistab aga, et nimevahetus on muusikule ka juba peavalu põhjustanud.

„Sain pangast teate: „Palun anna oma uuest nimest teada neile, kes sulle ülekandeid teevad.“ Seega, kui te tahate mulle ülekandeid teha, siis ärge unustage uut (vana) nime kasutada!“ Welcome back, Sillamaa!“ kirjutab Sandra huvitavast kogemusest.

Sandra (38) rääkis eelmise aasta lõpus Eesti naise kaaneloos oma praegusest elust ja viimastest kuudest lähemalt. Teemaks tuli ka tema ja abikaasa Jalmar Vabarna (36) suhe.

Sandra rääkis intervjuus, et hakkas oma suhete osas pidama jutuajamisi, mida nimetas „õrnadeks vestlusteks“. Nende jutuajamiste ajal ütles ta rahulikult, aga otse välja, kas ja mis talle ei meeldi, ei sobi, kuhu tuleks tõmmata piir. Neid vestlusi oli ta pidanud nii sõprade, pere kui ka koostööpartneritega.

Jalmariga, oma kaaslasega läbi kümne aasta, pidas Sandra neid vestlusi lõpuks väga palju. Ka paariteraapias – „et mitte lasta asju nii põhja, et enam pole midagi päästa. Lihtsalt tunnistasime, et meie huvid ja arusaamad on muutunud. Näiteks: milline kogemus ja katsumus on naisele, nii füüsiliselt kui vaimselt, laste saamine! See muudab ka suhtedünaamikat ja -rolle,“ ütles lauljanna.

Pärast esimest seanssi andis terapeut paarile ülesande: mõelda välja, mida nad tahavad. Ta ütles: „On võimalik teha samme, et koos edasi minna, aga on võimalik ka armastusega lahku minna.“ Juuli alguses andsid Sandra ja Jalmar teada, et on otsustanud abielu lahutada. Austusega, armastusega.