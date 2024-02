„Meisterkokk Mary“ läheb maailma olulisemale lastefilmide festivalile

„Malmös toimuv BUFF on üks vanemaid laste- ja noortefilmide festivale, mis on kasvanud neljakümne aasta jooksul üheks olulisemaks lastefilmide esitluse kohaks nii publikule kui ka filmitööstusele. On suur au, et meie film valiti maailma paremiku hulka,“ ütleb filmi produtsent Riina Sildos.