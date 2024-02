Evelin Ilves: Aasia kultuurides on menopausis naine austatud, neist saavad kogukondade vaimsed juhid

Evelin Ilves nentis raadiosaates menopausiga seonduvatest probleemidest rääkides, et Lääne kultuuris on menopaus saanud palju negatiivsema sildi külge kui mõnes teises kultuuriruumis. Siinses kultuuriruumis levib arvamus, et menopausi saabudes naise väärtus justkui langeb.

„Aasia kultuuris on menopausis naine austatud, neist saavad kogukondade vaimsed juhid, sest neil ei ole enam kohustust saada järeltulijaid, mis on naise elus olnud läbi aastatuhandete väga tähtis,“ selgitas Evelin. „Menopausis naised saavad jälle tagasi õiguse elada ainult iseendale, nii nagu see oli enne esimest menstruatsiooni. Ta on nagu tütarlaps, ta on vaba. Minu meelest on see väga ilus lähenemine.“

Saatejuht Piret Kooli uuris ka Ilveselt, kas menopausi saabudes hakkavad tõesti naistel vuntsid kasvama ja kaal tõusma, nagu linnalegend räägib. „Mõnel tõesti tulevadki - testosteroon saab tõenäoliselt rohkem võimu juurde. See võib juhtuda.“

Siiski lisas Ilves, et tänapäeva ühiskonnas on naistel lihtne enda välimuse eest hoolitseda ja seda oma tahtmise järgi muuta. „Öeldakse ju lausa, et 50 on uus 30,“ ütles Ilves. „Sisemuselt ei ole seda olemas, menopaus tuleb ikkagi, aga oma välimust on tänapäeval võimalik hoida ja korrigeerida väga erinevate vahenditega, alates ravimitest, toidulisanditest, kirurgiast, erinevatest protseduuridest ja tehnoloogilistest lähenemistest.“