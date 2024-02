ÜLEVAADE | Mida arvavad kiiruspiirangutest tuntud autofanatid? Jaanus Rahumägi: küsimus on väikese kildkonna fetišis

Tallinna linnavalitsus andis eelmisel nädalal teada, et kavas on kogu pealinna kesk- ja südalinna osa muuta 30 km/h alaks, erandiks on vaid magistraaltänavad, kus lubatud piirkiiruseks jääb 40 km/h. Jaanuaris vähendati lubatud sõidukiirust Liivalaia tänaval, mis on üks Tallinna tihedama liiklusega tänavaid. Politsei lubas omalt poolt tõhustada kontrolli kesklinnas ning loobuda hoiatusmärkidest kiiruse mõõtmise ajal, et tagada vähendatud piirkiirusest kinnipidamine.