Nele-Liis Vaiksoo raskest haigestumisest: tühistasin kõik oma esinemised

Sel laupäeval asub Nele-Liis Vaiksoo üles Eesti Laulu finaalis palaga „Käte ümber jää“. „Sa oled kuidagi nagu ärevil rohkem kui muidu?“ uuris saatejuht Vaiksoolt. „Ma pean ütlema, et kui sa oleksid küsinud kaks nädalat tagasi, siis olin veel täitsa tšill ja nii tore ja lihtsalt äge. Aga nüüd eelmisest nädalast ja täna hommikul ma tunnen, et appi, kui sa ütled, et sel laupäeval juba on, ma olen elevil ja ärevil,“ nendib Vaiksoo.

Kuidas hoiab Vaiksoo enne esinemisi oma häält? „Mul on sall kaelas, jalad soojas, müts peas. Ma ei ole küll selline hull, et vaatame, tuleb siis tuleb. See on ikkagi minu töö, ennast vormis ja korras hoida, oma häälepaelu hoida,“ räägib lauljanna ja lisab, et mullu detsembris haigestus ta tõsiselt ning tegemist oli tema elus perioodiga, kus ta ei laulnud mitte ühtegi jõululaulu.