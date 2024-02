KLÕPS | Paljas või mitte? „50 halli varjundi“ staarnäitleja ilmus punasele vaibale eriti julges kleidis

Värskes filmis „Madame Web“ mängib Dakota ühte peategelast nimega Cassandra Webb. Väljaandele L’Officiel rääkis näitlejatar veidi aega tagasi, et nautis filmivõtteid väga. „Minu jaoks oli huvitav, et minu poolt kehastatud peategelase supervõime on tema mõistus ja et ta on naine. See on midagi, millest mis mind kõnetab ning see on minu jaoks väga võimas ja seksikas. Ma arvan, et naiste mõistus on üleüldiselt uskumatult võimas.“