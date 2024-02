Ollie avaldas, kuidas ta suurteks esinemisteks valmistub: ideaalis pikk vetsukülastus

Ollie Eesti Laulu võistluslugu „My Friend“ räägib tema kadunud sõbrast. Möödunud aasta lõpus rääkis muusik „Hommik Anuga“ saates võideldes pisaratega, et ei soovi oma eurolaulu tagamaadest eriti täpsemalt rääkida. „Ma ütlen ausalt, et ma väga ei tahaks sinna praegu laskuda,“ teatas Ollie toona.

Välba uuris veel Ollie’lt, et kas suure valu pealt laulu kirjutamine toob selle tunde lugu esitades tagasi või on tegemist pigem teraapilise tegevusega. „Ma elasin kõik need tunded selle laulu kirjutamisega välja, et nüüd, kus ma esitan seda, siis ma ei mõtle sellele. Ma keskendun laulmisele, ütleme nii,“ selgitas ta.