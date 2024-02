FOTOD | Liis Lemsalu jagab mõnusaid puhkusepilte: mu südameke

Jaanuari lõpus jäi Kroonikale silma, et Liis Lemsalu Instagrami story’des ilutseb tema sõrmusesõrmes üks ilus ehe. Lauljatar kinnitas, et on tõesti kihlunud, kuid ta on hoidnud antud saladust juba mitu aastat.

Liisi väljavalituks on Karl-Erik Kodu. Nende suhe tuli avalikuks juba 2017. aastal, kuid lauljatar tegi otsuse, et ei räägi oma eraelust avalikult, ja keskendus oma muusika reklaamimisele. Möödunud suvel jagas ta kogu Eesti rahvaga aga rõõmsat eraelulist uudist, et oli jäänud lapseootele. Sügisel avalikustas Liis, et esiklaps on sündinud ja tegemist on poisiga.