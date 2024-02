Aleksandr Selevko vanemad tunnistavad, et iluuisutamistrennid olid üsna kulukad: uisud ostsime alguses kasutatud, sest uued olid liiga kallid

Baltimaade suurimas sisehallis Kaunases Žalgirise Arenal selgusid 12. jaanuaril iluuisutamise Euroopa meistrid meeste üksiksõidus. Aleksandr Selevko teenis iluuisutamise Euroopa meistrivõistlustel Kaunases lühi- ja vabakava summas 256,99 punkti ja tuli hõbemedalile. „Istusin pärast vabakava. Unustasin, et üldse mingile kohale pretendeerin. Lihtsalt istusin. Nagu pärast igat võistlust, hindeid oodates. Aga kui nägin, et olen esikohal, on jäänud vaid kaks võistlejat ja olen raudselt esikolmikus, siis see oli täielik vau-efekt. Ootamatu,“ meenutab Aleksandr.