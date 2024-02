Rõõmusõnum! Ärimees Sten-Erik Jantsoni ja tema kihlatu perre sünnib peagi beebi

Sõbrapäeval tegid nad avalikuks järgmise rõõmsa uudise – Elina ja Sten-Eriku perre sünnib Õllesummeri paiku ehk juuli alguses pisitütar, vahendab Õhtuleht. „On suur rõõm teatada, et meie väga meestekesksesse seltskonda on saabumas esimene printsess,“ räägib õnnelik isa, kes on praegu New Yorgis tähistamas oma vanima poja Michaeli 16. sünnipäeva. „Meil on elukaaslasega kahe peale kokku viis poissi ja nüüd lõpuks tüdruk, see on äge!“ sõnab Sten-Erik.