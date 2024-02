Shanti Grand Uustalu suhetest emaga: kindlasti tahaksime mõlemad teineteise elus osaleda, aga selleks peab ootama õiget aega

Uues usutluses tõdeb Shanti, et emaga on tal suhted katkenud, kuid kui midagi temast kuuleb, siis elab ta kaasa ja tunneb head meelt. „Ma ei ole lootust kaotanud, küll aeg toob õiged lahendused. Olen õppinud mõistma, kus on minu piirid ja et ka mina olen inimene, ma ei pea elama teiste jaoks. Kindlasti tahaksime mõlemad teineteise elus osaleda, aga selleks peab ootama õiget aega,“ rääkis Shanti sellest, milliseks võib tulevik ema-tütre läbisaamise osas kujuneda.

Shanti rääkis Kroonikale 2022. aasta septembris antud intervjuus pisut oma emast lähemalt. Ta tõdes usutluses, et tema ja ta ema teed praegusel ajal ei ristu. „Minul pole emaga suhtlust olnud, aga meil on omavaheline austus teineteise vastu. Me mõlemad elame oma elu ja mul on olnud hea kuulda, et ta on keskendunud iseendale ja enda leidmisele. See on ilus aeg inimese elus. Meie teed on lihtsalt erinevad praegu, ta elab oma elu ja mina oma elu. Kui meie teed peaksid kunagi ristuma, siis sellest saab kahtlemata väga ilus asi meie elus,“ sõnas Shanti toona.