KLÕPS | „Maailma parimale Marjule!“ Armastatud Marju Länik sai salapäraselt austajalt suure roosisülemi, mis võttis ta sõnatuks

Lauljanna Marju Länik jagas talle sõbrapäeval saabunud suurest roosikimbust pilti Facebookis. Lilleõisi oli seal niivõrd palju, et võttis silme eest kirjuks ning rooside ülelugemine tundus võimatu. „Milline lillekimp just kulleriga saabus. Sõnatu. Võib proovida õitearvu ära lugeda. Ja ma ei tea, kellelt see on, sest polnud lubatud öelda. Kallistan sind tugevalt, kallis sõber,“ kirjutas ta suure kimbust avaldatud foto juurde ja soovis kõigile rõõmurohket sõbrapäeva.