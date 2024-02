Suur segadus trussikumehega: kas Windows95man ei lähegi Soomet Eurovisionile esindama?

Nüüd on aga selgunud, et Windows95mani osalemisega Eurovisionil on kõik veel lahtine ja beežides trussikutes laval kekselnud mees ei pruugigi lauluvõistlusele minna. Probleem peitub Iisraeli osalemises Eurovisionil. Mitmed riigid ja nende muusikud on nõudnud, et Euroopa ringhäälingute liit ehk EBU jätkas Lähis-Idas toimuva konflikti tõttu Iisraeli Eurovisionilt välja. Enne UMK võitu ütles Ketseri põhjanaabrite meediale, et on valmis võidu korral Eurovisionile minema, kuid loodab, et Iisrael konkursil ei osale. Nüüd on artisti sõnul asjaolud muutunud.