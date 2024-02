VÕRDLE | Mis on juhtunud Megan Foxi näoga? Näitlejatari kunagisest ilust pole enam midagi järel

Seksisümbolina kuulsaks saanud näitlejatar on viimaste aastatega läbinud suure muutuse ning tema kunagisest välimusest pole enam suurt midagi alles. On spekuleeritud, et Fox on lasknud opereerida nii oma nina kui ka käinud näo ringilõikusel. Samuti on tema huuled muutunud tunduvalt suuremaks ja kolme lapse ema näos pole ühtegi kortsukest. Muutumismängule aitab kaasa ka fakt, et Foxi juuksed on viimasel ajal olnud erkroosat värvi.