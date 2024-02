Soomes on suuremad rahamäed kui Eestis? Räppar nublu UMK võistluse eelarvest: keegi viskas nalja, et Keila jorsi muusikavideo maksis Soome maksumaksja kinni

Saatejuhid Jüri Muttika ja Bert Järvet õnnitlesid esmalt nublut UMK kolmanda koha puhul ja uurisid, millisena artist ise oma pronksikohta näeb. „Elu on seiklus ja see asi, mis me Soomes tegime oli sama moodi üks seiklus, ekskursioon, ja täpselt nii ma seda võtsingi. Ja kõik on hästi,“ kirjeldas ta raadioeetris.

Tema ja kaasartist Mikael Gabriel, kellega koos võistlusel lugu „Vox Populi“ esitati, olid selle looga oma teekonda alustanud juba suvel ühte lühialbumit lõpetades. „Sealt siis kukkus see üks välja, mille kohta Soome tiim ütles, et saatke sinna. Mina ei osanud ju algul midagi mõelda - igale poole võib saata. Kuni siis septembris öeldi, et nüüd on pahasti,“ naeris ta ja lausus, et sai siis teada, et lugu „Vox Populi“ on UMK võistluse finaali pääsenud.