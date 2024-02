Helilooja Alar Kotkas on mänginud ansamblites 2 Quick Start ja Monitor nii kitarri kui ka klahvpille. Tema juhtimisel tegutseva loomingulise kollektiivi koosseisus, kuhu on kuulunud ka Pearu Paulus ja Ilmar Laisaar, on valminud mitmed Eesti eurolauluviisid. Näiteks Inese esitatud „Once in a Lifetime“ saavutas 2000. aastal Eurovisionil 4. koha.