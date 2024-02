FOTO | Õnnesoovid! Mart Luik sai vanaisaks

„Vanaisaks saamine on väga rõõmus sündmus, ehkki tunnistan, et oma lapsepõlvest on meeles, et vanavanemad on pigem vanad, kellena ma end ise küll ei tunne,“ muigab Mart. „Mul on hea meel, et mul jagub jaksu Ingmariga koos kas või jooksma minna. Väike Ingmar on mu süles magama jäänud nii, et värske vanaisa süda murdus nagu piparkook.“