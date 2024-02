Taylor Swift viskas Kanye Westi Super Bowlilt välja? Endine profijalgpallur väidab, et kahe superstaari vahel läks taas tuliseks

Tänavune Ameerika jalgpalli finaal ehk 58. Super Bowl oli läbi aegade vaadatuim. Sellele aitas kindlasti kaasa NFLi finaalis olnud meeskonna Kansas City Chiefsi mängija Travis Kelce ja tema superstaarist tüdruksõbra Taylor Swifti vaheline suhe, mis on just Swifti fännide hulgas jalgpallihuvi äratanud, vahendab NME.

Swift oli oodatult pühapäeva õhtul Las Vegases toimunud Super Bowli kohapeal vaatamas ja oma peigmehele kaasa elamas ning endise sportlase Brandon Marshalli sõnul soovis naise tähesärast osa saada ei keegi muu kui Kanye West. Swifti ja Westi vahelised suhted on olnud halvad alates aastast 2009, kui West VMA auhinnagalal lavale tormas ja Swifti käest mikrofoni rebis ning publikule teatas, et Swiftile antud auhinna oleks pidanud võitma hoopis Beyonce.

West kommenteeris väljaandele TMZ, et tegemist on valeväidetega ning midagi sellist ei juhtunud. Siiski on teada, et West lahkus enne mängu lõppu staadionilt koos oma naisega.