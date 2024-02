Kinodesse jõuab Eeva Mägi mängufilm põlvkondade vahelistest suhetest

Ema Karin (Eva Koldits) ja tütar Mari (Helena Lotman) seisavad silmitsi Mamma kaotusega. Karinile on Mamma ema, aga Marile vanaema. Mõlemad elavad Mamma lahkumisvalu väga erinevalt teineteise peal välja, ent tingimusteta armastuses on kõik lubatud.

Mari jaoks ei ole Mamma minevik kunagi olnud trauma vaid ta on võtnud Mammat kui mängulist sõpra, kes teda erinevalt Karinist alati mõistab. Ema ja tütre läheduse ja teineteise mõistmise otsingute taustal on arhiivikaadrid Mammast, mis näitavad tema rahumeelset elutervet argielu. Mo Mamma on naiselikust absurdist pakatav eluliselt nukker hommaaž Mammale.

Mängufilm „Mo Mamma“ on lugu Eeva Mägi enda läbikogetust. „Lugu sellest, kuidas elasin läbi oma vanaema kaotuse. See film aitab mõista peresuhteid. See on lugu sellest, kui lihtne on emotsioone välja elada ja pärast mitte andestada. Kuid kindlasti ka õpetus sellest, kuidas võib tüli genereerida, aga alati tasub siis ka andestada,“ arvas Mägi.

VHS-kaadritesse jäädvustatud lõiked Mammast elavad aga edasi selles filmis, mille vaikiv jõud avaneb intiimsuses. Film, mis laseb vaataja niivõrd lähedale, et naha all tunned ära iseenda ja teised sind ümbritsevad põlvkonnakaaslased. Fragmentidena kõlavad laused vanavanemate saatusest. Mundris meestest. Sellest vaeseomaks vaevatud vaesusest.

„Mo Mammas“ ilmutavad koos Mammaga südamepõue maetud ajaloopildid end mälestustena. Need on pildid üle põlvede kanduvast summutatud valust, leppimisest ja õnnest helisevatest hetkedest ühe vanaema, ema ja tütre elu edasi kandvas kolmainsuses.

„Mo Mamma“ sai möödunud nädalal koguni kolm Kultuurkapitali aastapreemiat: parima debüütmängufilm aastapreemia, ning nii Helena Lotmani kui Eva Kolditsat autasustati parima näitlejanna preemiaga rolli eest filmis „Mo Mamma“. Samuti sai film žürii eripreemia Pimedate Ööde Filmifestivalil parimate debüütfilmide hulgas.

„Mo Mamma“ režissöör ja stsenarist on Eeva Mägi, osades on Helena Lotman ja Eva Koldits. Produtsendid on Marju Lepp, Manfred Vainokivi, Eeva Mägi ja Sten-Johan Lill. Operaator Sten-Johan Lill. Filmi tootjad on Filmivabrik, Kinosaurus Film ja Kultuurikuur.