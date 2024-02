Arop meenutas hittloo „A.I.A.“ sündi koos kadunud Lea Dali Lioniga: natuke rääkisime juttu ja ega ma teda rohkem kunagi ei näinudki

Arop avaldas saates, et tegelikult soovis ta algselt „A.I.A.“ lindistada koos Jaagup Kreemiga. „Ma soovisin oma peas, et Jaagup Kreem laulaks selle sisse, kuna ma olin Jaagupiga põgusalt tutvunud ja me oleme omavahel rohkem rääkinud,“ meenutas ta. Kui lugu oli Aropi poolt enam-vähem valmis, helistaski ta Jaagupile ning saatis loo talle.

Möödus kolm nädalat, kuid Jaagup ei vastanud Aropile potentsiaalse koostöö kohta midagi. Arop otsustas talle seepeale uuesti helistada. „Tabasin ta mingi hetkel, kus ta oma kodus õllet vist nautis, igatahes hea tuju tal oli,“ muigas räppar.„Ta ütles mulle suht ausalt, et kuule Uku, mulle räigelt meeldib su lugu, sõnad ja kõik on nii hea, aga ma kuulen nagu mingit naishäält siin.“ Peale selle lause kuulmist lõi Aropile koheselt pähe idee teha lugu Leaga. Jaagup kiitis mõtte heaks ning viiski kaks muusikut omavahel kokku.

„Ta tuli stuudiosse, seal me lindistasime selle loo sisse ja veel natuke rääkisime juttu ja ega ma teda rohkem kunagi ei näinudki. Ainult ühe korra veel, kui demo valmis saime,“ meenutas Arop, et Leaga nad pärast koostööd otseselt suhtlema ei jäänud.

Mis hoidis Aropit seni tagasi, et lugu avaldada? „Mul ei olnud sellist mõtet, et ma ei tahaks seda üldse kunagi avaldada, lihtsalt kui see valmis sai, siis ma ei olnud veel rahul. Ma tahtsin veel täiendada ja täiendada ja täiendada ja tihtipeale sa lõpuks sööd ennast ära. Sa hakkad ennast piitsutama asjade eest, mis võib-olla ei ole seda väärt ja sa lähed emotsionaalselt liiga sügavasse kohta, otsid sealt mingeid nüansse, mida võib-olla mitte keegi teine mitte kunagi ei kuule ega näe,“ selgitas ta.

Samuti ei tahtnud Arop tunduda taktitundetu ning avaldada lugu vahetult pärast Lea surma. „Ma kartsin, et äkki mõni inimene saab valesti aru sellest.“ Enne „A.I.A.“ avaldamist suhtles räppar aga Lea perekonnaga, „Kui nemad ütlesid, et neile see lugu väga meeldib, siis see andis mulle väga suure julgustuse ja siis me viisime selle Warneriga (Warner Music - toim) täiesti lõpuni välja.“