Ei mingit Mountbatten-Windsorit! Harry ja Meghan paljastasid, millist perekonnanime nende lapsed kasutavad

Kõigepealt sündis prints Harryle ja tema abikaasale Meghanile poeg Archie, kellele ei antud ühtegi tiitlit ehk teda hakati kutsuma tavapärase kodanikunime järgi. See tähendas seda, et üle pika aja sündis kuninglikku perekonda laps, keda hakati kutsuma Mountbatten-Windsori nimega. Selline asjade käik tekitas Suurbritannia meedias palju elevust, sest arvati, et sellega teeb Harry kummarduse oma vanaisale Philipile, kes eelmisel sajandil võitlema selle eest, et tema järeltulijad saaksid tema perenime kanda.