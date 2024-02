ÜLEVAADE | „Massitulistamiste tagajärjel hukkuvad mehed, naised ja lapsed ei ole poliitiline küsimus.“ Vaata, kuidas reageerivad kuulsused Kansases toimunud tulistamisele

„Mu süda on murtud täna aset leidnud tragöödia tõttu,“ kirjutas Kelce mõni tund pärast tulistamist platvormil X. „Olen oma südames kõigiga, kes tulid meiega koos tähistama ning olid sellest mõjutatud. KC (Kansas City - toim), te olete mulle üliolulised.“

„Palvetan Kansase linna eest,“ jagas Mahomes, kes on ka hea sõber tiimikaaslase Travis Kelce’iga, enda mõtteid aset leidnud tragöödia osas.

„Jill (Jill Biden - toim.) ja mina palvetame täna hukkunute ja vigastatute eest ning et meie riik leiaks lahenduse lõpetamaks mõttetu vägivallaepideemia, mis meid katki rebib,“ nentis Biden oma ametliku avalduse kirjelduses Instagramis. Tema sõnul on tegemist šokeeriva sündmusega ning ta kinnitas, et riigis tuleks läbi viia muudatusi, mis vähendaksid tulevikus sarnaseid tulistamisjuhtumeid.