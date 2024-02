Printsess Madeleine’i abielu kohal tiirlevad tumedad pilved: tema abikaasa Chris selgitas, miks see nii on

Kui printsess Madeleine aastate eest ettevõtjasse Chris O’Neilli armus, teatas mees koheselt, et tema jätkab ärimehena ja ei ole absoluutselt huvitatud kuninglikus elus kaasa löömisest. Viimastel aastatel on aina enam hakatud Rootsis sahistama, et printsess sellise korraldusega enam rahul ei ole.