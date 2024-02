KLÕPS | Mis juhtus? Koomik Sander Õigus peab lavale astuma sinise silmaga

„Eile käisin sõpradega kossu mängimas ja täna saan sinise silmaga lavale minna...Vähemalt ei kinnista idabloki kohta stereotüüpe!“ kirjutas Sander pilkavalt pildi alla, andes mõista, et kaklemas ta siiski käinud ei ole - sinikas tekkis korvpalli mängimisest. „Külaliigade mehed teavad juba aastaid, et nendega vehkides saab puuduvat mänguoskust kompenseerida,“ lisas ta.

Menukas kodumaine koomik Sander Õigus jagas möödunud aasta sügisel „Hommik Anuga“ saates, et ta kavatseb välismaa lavalauad vallutada. „Ma arvan, et ma olen see aasta rohkem Eestist väljas esinenud kui Eestis,“ nentis ta oktoobris. „See on meil nii-öelda kodubaas, aga eesmärk on ikkagi ju maailma kõige parem olla. Miks muidu teha? Siin läheb väga ruttu väga igavaks.“ Sügisel toimus Sandril Eesti-sisene soolotuur „Vertikaalne lõpmatus“, mis oli juba tema kaheksas tuur.